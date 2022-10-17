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Семейную ипотеку продлили россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Действие семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Оформить ее можно будет при рождении ребенка до конца 2023 года, сообщается на официальном сайте правительства.

По оценкам правительства, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи займов составит около триллиона рублей. Ставка по льготной ипотеке — до 6% годовых.

Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей.

Действие программы распространяется на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Семейная ипотека появилась в 2018 году, изначально программа вводилась до конца 2022 года.

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