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«Миннесота» убедит Капризова не ездить в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Кирилла Капризова

Клуб НХЛ «Миннесота Уайльд» сделает все возможное, чтобы убедить российского нападающего Кирилла Капризова не возвращаться в Россию после окончания сезона-2022/23, заявил владелец Крейг Леопольд.

«Мы сделаем все, чтобы он решил остаться летом в США. Надеюсь, его семья приедет сюда. Мы определенно хотели бы оставить его здесь, чтобы потом не пришлось заниматься вопросом его возвращения в страну следующим летом», — сказал Леопольд изданию The Athletic.

Минувшим летом у Капризова возникли трудности с возвращением в США. Он не мог въехать в страну из-за отсутствия рабочей визы. Хоккеист сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ. С третьей попытки он смог прилететь в США и приступить в составе команды к подготовке к сезону-2022/23.

Сам Капризов не комментировал ситуацию. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин подтверждал, что проблема была и ее помогли решить «друзья из Вашингтона».

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе «гол + пас» он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

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