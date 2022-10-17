Редкое лунное затмение увидят в Восточной Сибири

Полное лунное затмение 8 ноября увидят жители восточных регионов России, это достаточно редкое явление, сообщает директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«В чем заключается редкость и красочность этого лунного затмения? В том, что будет наблюдаться покрытие затмившейся Луной Урана. Уран очень удобно расположен в созвездии Овна, всего в 13 градусах к юго-западу от Плеяд», — сказал Веселков.

Покрытие произойдет в 18.54 по красноярскому времени. Для жителей Красноярска покрытие Луной Урана произойдет, когда Луна уже будет выходить из тени Земли, но покрытие пронаблюдать можно. Луна взойдет в Красноярске уже во время частного затмения.



Фото: © Университета Решетнева

Начало полного затмения, примерно в 17.17 для Красноярска. В это время Луна будет на высоте 3,5 градуса над горизонтом. Смотреть нужно в направлении востока и горизонт должен быть открытым.



«Конец полного затмения произойдет в 18.41 по местному времени. Таким образом, красноярцы смогут пронаблюдать затмение в удобное время и поделиться своими впечатлениями в соцсетях. Рекомендую фотографировать это астрономическое явление», — сказал Веселков.