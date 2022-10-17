Редкое лунное затмение увидят в Восточной Сибири

Полное лунное затмение 8 ноября увидят жители восточных регионов России, это достаточно редкое явление, сообщает директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
«В чем заключается редкость и красочность этого лунного затмения? В том, что будет наблюдаться покрытие затмившейся Луной Урана. Уран очень удобно расположен в созвездии Овна, всего в 13 градусах к юго-западу от Плеяд», — сказал Веселков.
Покрытие произойдет в 18.54 по красноярскому времени. Для
жителей Красноярска покрытие Луной Урана произойдет, когда Луна уже будет
выходить из тени Земли, но покрытие пронаблюдать можно. Луна взойдет в
Красноярске уже во время частного затмения.
Начало полного затмения, примерно в 17.17 для Красноярска. В это время Луна
будет на высоте 3,5 градуса над горизонтом. Смотреть нужно в направлении
востока и горизонт должен быть открытым.
«Конец полного затмения произойдет в 18.41 по местному времени. Таким образом, красноярцы смогут пронаблюдать затмение в удобное время и поделиться своими впечатлениями в соцсетях. Рекомендую фотографировать это астрономическое явление», — сказал Веселков.