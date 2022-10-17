Спрос на российские бытовые приборы вырос в два раза

Спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в России в 1,5–2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель торговых сетей.

Покупателей привлекают цены на такую технику, говорят эксперты. Продажи бытовой техники под российскими брендами и марками из СНГ (в первую очередь из Белоруссии и Узбекистана) выросли в РФ в 1,5–2 раза в зависимости от категории, рассказали «Известиям» в «М.Видео — Эльдорадо».

Растет популярность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например Haier, Beko и Candy, добавил коммерческий директор группы «М.Видео — Эльдорадо» Олег Муравьев.

Объем производства отечественной бытовой техники в этом году значительно вырос. В частности, телевизоров — на четверть, планшетов — более чем в 2,5 раза, принтеров — в пять раз, встраиваемых газовых плит — примерно на 20%, уточнили в Минпромторге.