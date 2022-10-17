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Национализированный завод Nissan начнет выпускать китайские авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Huangdan2060 / CC BY 3.0

Китайского автопроизводителя собираются привлечь для сохранения работоспособности бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Возможно, это будет автоконцерн FAW.

На данный момент стороны ведут переговоры, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Посредником может стать ПАО «КАМАЗ».

Минпромторг объявил 11 октября о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» — их передали государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве продали НАМИ за 1 евро.

FAW (First Automotive Works) – старейшая в Китае государственная автомобилестроительная компания (штаб-квартира в Чанчуне) с богатым семейством суббрендов, развитой дистрибуцией и сетью предприятий по всему миру. Люксовый HongQi — дочерний бренд FAW. В России присутствует с 2007.

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Авто #Автопром #Авторынок
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