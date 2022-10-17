Киев предложил 100 тысяч долларов за поимку Стрелкова

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) предложило 100 тысяч долларов за поимку бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), говорится в сообщении ведомства.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура возбудили против Стрелкова несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Ранее жена Стрелкова опубликовала во «ВКонтакте» фото, где он одет в военную форму. «На вопросы: Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и тд. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь», — написала она.