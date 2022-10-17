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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев предложил 100 тысяч долларов за поимку Стрелкова

Источник:
Sibnet.ru
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Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) предложило 100 тысяч долларов за поимку бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), говорится в сообщении ведомства.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура возбудили против Стрелкова несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Ранее жена Стрелкова опубликовала во «ВКонтакте» фото, где он одет в военную форму. «На вопросы: Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и тд. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь», — написала она.

Тема: Военная операция на Украине
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