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Захарова высмеяла заявление Киева о стремлении в ЕС с 988 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МИД России

Заявления украинского МИД о том, что в 988 году великий князь Владимир после обращения Руси в христианство задумал вступить в Евросоюз «отдают мухоморами», считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», — такой пост в Twitter опубликовал МИД Украины.

Публикация МИД Украины в Twitter
Публикация МИД Украины в Twitter
Фото: © МИД Украины

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далекие годы". Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал? — язвительно прокомментировала Захарова в своем телеграм-канале «исторические» претензии Киева.

Украинские деятели часто вольно интерпретируют историю. Так певица Руслана возвела корни Украины к древней цивилизации шумеров. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым шагом» киевских князей.


  

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