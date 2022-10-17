Захарова высмеяла заявление Киева о стремлении в ЕС с 988 года

Заявления украинского МИД о том, что в 988 году великий князь Владимир после обращения Руси в христианство задумал вступить в Евросоюз «отдают мухоморами», считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», — такой пост в Twitter опубликовал МИД Украины.

Публикация МИД Украины в Twitter Фото: © МИД Украины

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далекие годы". Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал? — язвительно прокомментировала Захарова в своем телеграм-канале «исторические» претензии Киева.

Украинские деятели часто вольно интерпретируют историю. Так певица Руслана возвела корни Украины к древней цивилизации шумеров. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым шагом» киевских князей.