Газпром пригрозил остановить поставки за введение потолка цен

Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны «Газпрома», сообщил глава компании Алексей Миллер.

«Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Группа из 15 стран 25 сентября призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ.

Германия, Дания и Нидерланды выступили против, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе.