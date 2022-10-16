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Газпром пригрозил остановить поставки за введение потолка цен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны «Газпрома», сообщил глава компании Алексей Миллер.

«Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — сказал Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Группа из 15 стран 25 сентября призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ.

Германия, Дания и Нидерланды выступили против, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе.

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Экономика #Деньги
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