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Маск сдался и пообещал дать денег на Starlink на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia / CC BY 4.0

Американская компания SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери, зсообщил ее глава Илон Маск.

«Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать украинское правительство», — цитирует ТАСС Маска.

По его словам, для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS. В отличие Starlink спутники GPS не работают «на поле боя», так как их сигнал легко заглушить.

В пятницу Маск заявил, что компания не может бесконечно продолжать оплачивать работу Starlink на Украине. Он предложил Пентагону взять на себя эту ношу.

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misha5958317

И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.

IVENGO

Я был бы рад услышать, что через 2 недели СВО закончится и все цели достигнуты!

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