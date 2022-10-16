Маск сдался и пообещал дать денег на Starlink на Украине

Американская компания SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери, зсообщил ее глава Илон Маск.

«Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать украинское правительство», — цитирует ТАСС Маска.

По его словам, для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS. В отличие Starlink спутники GPS не работают «на поле боя», так как их сигнал легко заглушить.

В пятницу Маск заявил, что компания не может бесконечно продолжать оплачивать работу Starlink на Украине. Он предложил Пентагону взять на себя эту ношу.