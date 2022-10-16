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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Источник:
Global Times
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Министерство иностранных дел КНР призвало граждан страны покинуть территорию Украины, сообщила китайская правительственная англоязычная газета Global Times.

«В настоящее время сложилась серьезная ситуация с безопасностью в Украине, Министерство иностранных дел и посольство Китая на Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться» — сказано в сообщении.

Издание также отмечает, что китайское посольство в Киеве готово оказать помощь в эвакуации граждан КНР.

Китай — не первое государство, которое призывает своих граждан покинуть Украину. Ранее с подобным призывом выступили Соедиенные Штаты.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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