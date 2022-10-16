Молоко в цветных упаковках вернется в магазины

Российские производители упаковки смогли найти альтернативу западным поставщикам красок, сообщил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.
Молоко в цветных упаковках пропало из российских магазинов из-за санкций: под них попали упаковочные материалы и пищевые краски. В итоге потребители могли видеть упаковку с незапечатанными сторонами, измененным дизайном или серым фоном.
«На сегодня все тесты краски от новых поставщиков пройдены, и в ближайшее время на полки вернется продукция с привычным дизайном», рассказал «Российской газете» Белов. По его словам, дефицита самой упаковки на рынке тоже нет.
Бывшее дочернее предприятие «Тетра Пак»
(крупнейший поставщик пищевой упаковки на российский рынок) с 1 октября
вернулось к выпуску упаковки в полноцветном дизайне.
AK47PROSecurityАхахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?
mosquito__2010Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...
mosquito__2010Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...
Vitall2005Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.