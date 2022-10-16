Молоко в цветных упаковках вернется в магазины

Российские производители упаковки смогли найти альтернативу западным поставщикам красок, сообщил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Молоко в цветных упаковках пропало из российских магазинов из-за санкций: под них попали упаковочные материалы и пищевые краски. В итоге потребители могли видеть упаковку с незапечатанными сторонами, измененным дизайном или серым фоном.

«На сегодня все тесты краски от новых поставщиков пройдены, и в ближайшее время на полки вернется продукция с привычным дизайном», рассказал «Российской газете» Белов. По его словам, дефицита самой упаковки на рынке тоже нет.

Бывшее дочернее предприятие «Тетра Пак» (крупнейший поставщик пищевой упаковки на российский рынок) с 1 октября вернулось к выпуску упаковки в полноцветном дизайне.



