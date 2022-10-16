Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятия по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, еще 15 ранены, говорится в заявлении Минобороны России.

В субботу, 15 октября «на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», сказано в сообщении.

По данным Минобороны, инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые примут участие в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в военном ведомстве.

Ответным огнем были уничтожены оба террориста. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, отметили в Минобороны.