Храп связали с риском внезапной смерти

Одной из главных причин внезапной смерти во сне является храп, заявила врач-отоларинголог Ольга Мальченко.

Храп во сне указывает на проблемы с дыханием. При этом осложненный храп увеличивает риск артериальной гипертензии, повышения внутричерепного и артериального давления, отметила специалист.

«Человек не высыпается и начинается дневная сонливость. Снижаются работоспособность и качество жизни. Храп с остановкой дыхания — одна из самых частых причин смерти человека во сне», — пояснила Мальченко.

Медик уточнила, что причиной храпа нередко являются заболевания полости носа. Кроме этого, храп возникает при избыточном весе, хроническом тонзиллите или аденоидах.