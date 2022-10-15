Храп связали с риском внезапной смерти

Одной из главных причин внезапной смерти во сне является храп, заявила врач-отоларинголог Ольга Мальченко.
Храп во сне указывает на проблемы с дыханием. При этом осложненный храп увеличивает риск артериальной гипертензии, повышения внутричерепного и артериального давления, отметила специалист.
«Человек не высыпается и начинается дневная сонливость. Снижаются работоспособность и качество жизни. Храп с остановкой дыхания — одна из самых частых причин смерти человека во сне», — пояснила Мальченко.
Медик уточнила, что причиной храпа нередко являются заболевания полости носа. Кроме этого, храп возникает при избыточном весе, хроническом тонзиллите или аденоидах.
misha5958317И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.
MuCbEСуровикину нужно еще 30% энергетической инфраструктуры "погасить" и залпы на 3-4 дня продлить
DickyМодераторы сибнета заразились параноидальной русофобией.
IVENGOЯ был бы рад услышать, что через 2 недели СВО закончится и все цели достигнуты!