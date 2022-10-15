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Лукашенко предложил «остановить боевые действия и договориться»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Необходимо добиться мира и остановить боевые действия на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

«Мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — сказал он и призвал сначала остановить боевые действия и договориться.

Белорусский лидер напомнил, что процесс переговоров был начат, но затем остановился. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры».

По мнению Лукашенко, договориться можно за неделю, но все зависит от США и Великобритании. «Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — заверил он.

По его словам, США следовало подключиться к переговорному процессу России и Украины, а не поставлять оружие Киеву. Лукашенко подчеркнул, что мирное решение конфликта на Украине будет выгодно всем.

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