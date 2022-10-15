Байден дал маленькой девочке сексуальный совет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли посоветовал девочке не вступать в серьезные отношения с мужчинами, пока ей не исполнится 30 лет.

«Важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30», — сказал Байден школьнице, которая стояла рядом с ним на мероприятии.

На видео американский лидер кладет руку на плечо девочки, после чего дважды повторяет свой совет. Судя по видеокадрам, школьница сильно смутилась, однако ответила Байдену: «Хорошо».

Происходящее записал на видео один из присутствующих журналистов, которые позднее опубликовал ролик в Twitter. Он уточнил, что охрана президента оперативно попросила его прекратить съемку.