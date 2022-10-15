Неофициальное приложение WhatsApp украло учетные записи пользователей

Специалисты компании «Лаборатория Касперского» обнаружили неофициальную версию приложения WhatsApp для Android под названием YoWhatsApp, которая представляет опасность для пользователей.

Она перехватывает ключи доступа и отправляет их на удаленный сервер разработчика, сообщается в официальном блоге компании. В итоге злоумышленники могут контролировать учетные записи пользователей.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчеркивают, что перехваченные ключи позволяют захватить учетную запись и получить доступ к конфиденциальным сообщениям.

При этом зараженная сборка YoWhatsApp — полностью рабочий мессенджер с рядом дополнительных функций, таких как настройка элементов интерфейса или блокировка доступа к отдельным чатам.