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Неофициальное приложение WhatsApp украло учетные записи пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты компании «Лаборатория Касперского» обнаружили неофициальную версию приложения WhatsApp для Android под названием YoWhatsApp, которая представляет опасность для пользователей.

Она перехватывает ключи доступа и отправляет их на удаленный сервер разработчика, сообщается в официальном блоге компании. В итоге злоумышленники могут контролировать учетные записи пользователей.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчеркивают, что перехваченные ключи позволяют захватить учетную запись и получить доступ к конфиденциальным сообщениям.

При этом зараженная сборка YoWhatsApp — полностью рабочий мессенджер с рядом дополнительных функций, таких как настройка элементов интерфейса или блокировка доступа к отдельным чатам.

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misha5958317

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