Минобороны исключило мобилизацию женщин

Женщин не будут призывать на военную службу в ходе частичной мобилизации, сообщило Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.

«В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отказ от призыва женщин касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. В рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч граждан из запаса.