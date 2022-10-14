Вдали от реальности: мультфильмы, интересные и детям, и взрослым

Мультфильмы предназначены не только для детей — на самом деле, никто не нуждается в отдыхе от реальности больше, чем взрослые. А еще, чем старше зритель становится, тем больше вероятность, что уловит некоторые скрытые смыслы анимационных фильмов, которые прячутся между строк.

«Семейка Аддамс»

Мультфильм «Семейка Аддамс» начинается с воспоминаний о свадьбе Гомеса и Мортиши. Разъяренная толпа сельских жителей портит важный день, срывая вечеринку и выгоняя их из города. Обеспокоенные своей безопасностью в мире, который их боится, Мортиша и Гомес бегут в дьявольский ад, где их никто никогда не побеспокоит: в Нью-Джерси.

Перенесемся в настоящее. У Гомеса и Мортиши есть семья: мрачная дочь Уэнсдей, бесшабашный сын Пагзли, их любимая Вещь, бестелесная рука, и мужественный слуга Ларч. Аддамсы живут уединенно, но их «кривой домишко» как бельмо на глазу у горожан, которые мечтают только об одном — выжить мрачную семейку из города.

«Как приручить дракона 3»

После смерти отца Иккинг стал вождем. По сюжету мультфильма «Как приручить дракона 3» его основная цель, как главы миролюбивого племени викингов, обеспечить мирное сосуществование людей и драконов на Олухе. Тут еще оказывается, что Беззубик — не последний представитель своего вида.

На остров прибывает дракониха, за которой Беззубик решает поухаживать. Но она — всего лишь часть тщательно продуманной ловушки безжалостного охотника на драконов Гриммеля, который полон решимости убить и Беззубика, и как можно больше других драконов. Иккинг и его друзья вынуждены отправиться на поиски Скрытого мира, тайного убежища драконов, где нет места человеку.

«Вперед»

Это история двух голубоволосых братьев-эльфов Иэна и Барли, живущих со своей овдовевшей матерью в пригороде, который когда-то был полон магии. Давным-давно это было место единорогов, русалок и фей, сверкающее зелеными холмами, где воздух был наполнен волшебной пылью. Теперь это обычный провинциальный почти человеческий город.

На 16-летие Иэн получает от матери подарок — волшебный набор предметов и письмо от отца. Эти предметы вместе с несколькими магическими словами дадут мальчикам возможность провести 24 часа с отцом, но у ребят на это время есть план.

«Зверопой 2»

Бастер и его команда стремятся добиться успеха в мировой столице развлечений: ярком, но вымышленном месте под названием Редшор, похожем на Вегас с примесью Лос-Анджелеса. Они каким-то образом пробиваются на прослушивание к медиамагнату и арктическому волку Джимми Кристалу, который позволяет им отыграть мюзикл в зале своего отеля, если в нем примет участие его дочь.

Бастер также утверждает, что может устроить выступление легендарного певца — льва по имени Клэй Кэллоуй. Обещание дано, руки пожали. Осталось дело за малым — правдами и неправдами уговорить Клэя вернуться на сцену.