Несколько человек погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

Несколько человек при обстреле украинской армией поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, говорится в сообщении СК РФ.
«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — сказано в сообщении.
По предварительным данным СК РФ, есть погибшие и раненые.
Кроме того, российской системой ПВО сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. «Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в СК РФ,
Белгородская область, граничащая с Украиной, постоянно подвергается обстрелам с сопредельной стороны. Жителей приграничных сел пришлось эвакуировать.
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