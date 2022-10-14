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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Несколько человек погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько человек при обстреле украинской армией поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, говорится в сообщении СК РФ.

«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — сказано в сообщении.

По предварительным данным СК РФ, есть погибшие и раненые.

Кроме того, российской системой ПВО сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. «Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в СК РФ,

Белгородская область, граничащая с Украиной, постоянно подвергается обстрелам с сопредельной стороны. Жителей приграничных сел пришлось эвакуировать.


Тема: Военная операция на Украине
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mosquito__2010

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Egorka72

Ты историю то в школе учился? Все военные конфликты с Россией начинали "немцы", шведы и поляки!Ничего...

Siberian sinner

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