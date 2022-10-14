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Выступление Клавы Коки хотят обернуть уголовным делом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klavacoca, t.me/klavacoca

Выступление Клавы Коки во Владивостоке на фоне российского флага и храма обернулось скандалом. Теперь в отношении певицы требуют возбудить уголовное дело.

«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка», — цитирует ТАСС правоохранительные органы.

Клава Кока выступала во Владивостоке в День знаний. Шум вокруг события развернулся сразу же, и певица даже его комментировала.

«Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии», — говорила артистка.

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