Выступление Клавы Коки хотят обернуть уголовным делом

Выступление Клавы Коки во Владивостоке на фоне российского
флага и храма обернулось скандалом. Теперь в отношении певицы требуют возбудить
уголовное дело.
«Фонд защиты национального исторического наследия подал
заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить
творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу
совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее
уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка», —
цитирует ТАСС правоохранительные органы.
Клава Кока выступала во Владивостоке в День знаний. Шум вокруг
события развернулся сразу же, и певица даже его комментировала.
«Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии», — говорила артистка.