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Google Chrome оповестит о расходе оперативной памяти вкладками

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Google Chrome
Фото: © Rubaitul Azad / Unsplash License

В Google Chrome появится возможность просмотреть сколько оперативной памяти потребляет та или иная вкладка без необходимости открывать диспетчер задач.

Пользователь Reddit с ником Leopeva64-2 обнаружил в тестовой версии Chrome Canary функцию «Экономия памяти». Она получила специальную кнопку в омнибаре (справа от адресной строки) в виде пиктограммы со спидометром.

При нажатии на кнопку появляется детальная информация о том сколько оперативной памяти «ест» конкретная страница. Это удобно и позволяет быстро найти «тяжелые» вкладки и увидеть насколько эффективна встроенная функция экономии памяти.

Аналогичная функция уже существует в Microsoft Edge, но там она показывает только абстрактное значение экономии оперативной памяти в процентах, а не точные данные.

Экономия ОЗУ в Chrome
Фото: © Leopeva64-2

Режим управления производительностью находится в стадии разработки и пока не сообщается о сроках его готовности. Некоторые функции экономии памяти и можно протестировать в браузере Chrome Canary.

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