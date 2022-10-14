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FIFA 23 получила массу негативных отзывов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © EA Sports FIFA 23

Официальный релиз всемирно известного футбольного симулятора FIFA 23 состоялся 30 сентября. Ожидалось, что игра станет революцией в индустрии футбольного киберспорта, но результаты первых недель оказались неожиданными — треть отзывов о симуляторе носят позитивный характер.

У игры чуть менее 10 тысяч обзоров от пользователей Steam, но из них всего 37% из них являются положительными. Российские пользователи столкнулись с одной основной проблемой — ошибкой античита, которая приводит к невозможности запуска игры, пишет всепроспорт, публикующий свежие прогнозы на предстоящие киберспортивные матчи.

Возможно, эта особенность и повлияла на общий рейтинг симулятора. Также некоторые игроки жалуются на отсутствие российских комментаторов.

FIFA 23 при этом заняла три строчки в рейтинге топ-10 продаж магазина Steam — Ultimate Edition заняла вторую позицию, обычная версия — четвертую, а предзаказ расположился на восьмом месте. 

Симулятор добился рекордных показателей по количеству игроков, использующих футсим в первую неделю после продажи — 10,3 миллиона человек.

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Игры #ММО #Консоли
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