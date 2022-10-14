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Зеленский рассказал о созвонах с Макроном в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Франции Эмманюэль Макрон предложил набирать ему на WhatsApp, и со многими лидерами Европы они развивают «айфон-дипломатию» для скорости принятия решений.

«Эмманюэль Макрон мне всегда говорит: "Ты мне звони на WhatsApp"», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Интервью прошло на русском языке, на нем немецкая журналистка задавала вопросы, а Зеленский отвечал. Также можно было заметить, что президент Украины был в кроссовках New Balance, логотип которых с определенного ракурса выглядит как буква Z.

Фото: © кадр из видео

Также Зеленский говорил, что в условиях боевых действий необходимо быстро сообщать информацию европейским политикам, поэтому он развивает «айфон-дипломатию», чтобы общаться с президентом Польши Анджеем Дудой или канцлером Германии Олафом Шольцем.

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