Приложение «ВКонтакте» вернулось в AppStore

Клиент «ВКонтакте» вновь доступен для скачивания в AppStore. Маркетплейс вернул не только социальную сеть, но и удаленные ранее приложения «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Клипы».

«Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — подтвердили возвращение программ «РИА Новостям» в компании.

AppStore удалил приложения VK Group 26 сентября и заблокировал личные страницы разработчиков из-за новых санкций со стороны Великобритании. Удалению подверглись не только приложения соцсетей, но и «Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru».