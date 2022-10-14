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Приложение «ВКонтакте» вернулось в AppStore

Источник:
Sibnet.ru
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ВКонтакте на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Клиент «ВКонтакте» вновь доступен для скачивания в AppStore. Маркетплейс вернул не только социальную сеть, но и удаленные ранее приложения «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Клипы».

«Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — подтвердили возвращение программ «РИА Новостям» в компании.

AppStore удалил приложения VK Group 26 сентября и заблокировал личные страницы разработчиков из-за новых санкций со стороны Великобритании. Удалению подверглись не только приложения соцсетей, но и «Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru».

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