«Защитник Windows» хуже работает без подключения к Сети

В автономном режиме «Защитник Windows» реагирует всего на 69,8% угроз, при этом, при подключении к сети он обнаруживает 98,1%. Лучше всего без интернета работают Avast, AVG и Avira.

Исследователи из компании по оценке защиты от вредоносных программ AV-Comparatives опубликовали отчет за сентябрь 2022 с рейтингом способностей антивирусов с подключением к интернету и без.

Согласно отчету «Защитник Windows» без подключения к сети демонстрирует одни из самых худших показателей обнаружения, но при доступе в интернет он обнаруживает 98,1% угроз — это означает, что он в значительной степени полагается на облачную защиту.

«Защитник Windows» продемонстрировал и большое количество ложных срабатываний. Это может приводить к неприятным последствиям, например, блокировке случайных драйверов или файлов, а ситуация ухудшается тем, что его практически невозможно выключить.

Первые два места заняли Avast и AVG. В автономном режиме они обнаружили 93,9% угроз, а при доступе к сети 98,8%. Третье место досталось Avira с результатом 93,8% и 97,4% соответственно.