ПАСЕ признала российский режим «террористическим»

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, согласно которой политический режим российского президента Владимира Путина признается «террористическим».

В резолюции также утверждается, что все политические партии России, которые поддержали спецоперацию на Украине, обвиняются в «пособничестве терроризму», следует из трансляции заседания.

В итоговом тексте резолюции ПАСЕ европейским правительствам было предложено создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине.

На открытии сессии ассамблеи перед делегатами по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал ПАСЕ поддержать резолюцию.

Парламентская ассамблея Совета Европы появилась в 1949 году и является старейшим международным парламентским институтом. Ассамблея представляет интересы основных политических партий, существующих в государствах-членах организации.

Резолюции ПАСЕ не носят обязательного характера и не создают для государств-членов обязательств исполнять их. Фактически, это рекомендательные документы без реальной юридической силы.