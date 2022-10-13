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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации

Источник:
«Парламентская газета»
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Отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации распространилась на отцов с тремя и более детьми, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — пояснил парламентарий.

Согласно федеральному закону №31 «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», отсрочка от призыва распространялась на многодетных отцов, на иждивении у которых находились четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

Также на отсрочку имеют право отцы-одиночки, воспитывающие одного и более ребенка до 16 лет и отцы, имеющие троих детей в возрасте до 16 лет, если срок беременности жены не менее 22 недель.

Тема: Военная мобилизация
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Оборона #Армия
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