Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации

Отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации распространилась на отцов с тремя и более детьми, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — пояснил парламентарий.

Согласно федеральному закону №31 «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», отсрочка от призыва распространялась на многодетных отцов, на иждивении у которых находились четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

Также на отсрочку имеют право отцы-одиночки, воспитывающие одного и более ребенка до 16 лет и отцы, имеющие троих детей в возрасте до 16 лет, если срок беременности жены не менее 22 недель.