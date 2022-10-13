Сервисы Apple интегрируют в Windows

Приложения Apple станут доступны для пользователей Windows. iCloud Photos интегрируют в системный просмотрщик фотографий, а Apple Music и Apple TV появятся в магазине Microsoft Store.

Microsoft работает над интеграцией сервисов Apple в собственную операционную систему. В блоге предварительной оценки Windows появилась информация о том, что компания тестирует интеграцию iCloud Photos в Windows 11 и скоро она будет доступна бета-тестерам.

Это позволит выгружать фото из iCloud на ПК просто войдя в аккаунт без необходимости установки дополнительных приложений или подключения iPhone к компьютеру.

Пользователям Xbox уже доступно приложение Apple Music и на их платформе тестируется онлайн-кинотеатр Apple TV. На ПК они доступны только в веб-версии, но до конца года их клиенты появятся в фирменном магазине Microsoft Store и станут доступны для установки в Windows.