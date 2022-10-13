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Сервисы Apple интегрируют в Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип онлайн-кинотеатра Apple TV
Фото: © James Yarema / Unsplash License

Приложения Apple станут доступны для пользователей Windows. iCloud Photos интегрируют в системный просмотрщик фотографий, а Apple Music и Apple TV появятся в магазине Microsoft Store.

Microsoft работает над интеграцией сервисов Apple в собственную операционную систему. В блоге предварительной оценки Windows появилась информация о том, что компания тестирует интеграцию iCloud Photos в Windows 11 и скоро она будет доступна бета-тестерам. 

Это позволит выгружать фото из iCloud на ПК просто войдя в аккаунт без необходимости установки дополнительных приложений или подключения iPhone к компьютеру. 

Пользователям Xbox уже доступно приложение Apple Music и на их платформе тестируется онлайн-кинотеатр Apple TV. На ПК они доступны только в веб-версии, но до конца года их клиенты появятся в фирменном магазине Microsoft Store и станут доступны для установки в Windows.

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Топ комментариев

Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Uynachalnica

Ну если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!