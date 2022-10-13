Потолок ледяной: что станет с Европой без российских нефти и газа?

Евросоюз думает о введении потолка цен для нефти, а возможно, и для газа. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет таких странам поставлять энергоресурсы, а значит им грозит экономический кризис.

«Мы не станем поставлять в те страны, которые ограничат цены на нефть… Россия не поддастся на "шулерские уловки и беспардонный шантаж... Мы не будем действовать себе в ущерб»,— сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Президент также привел в пример цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана.

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом», — цитирует «Российская газета» Путина.

По его словам, нет гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии для любой страны.

«Никто такие гарантии уже не даст, а значит, своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику: по сути, создают угрозу для благополучия миллиардов людей», — сказал глава государства.

Он добавил, что если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это ударит в первую очередь по беднейшим государствам.

Кому это выгодно?

По словам президента, ограничение цен на нефть и газ вписываются в один ряд с диверсией на «Северных потоках».

«Все ясно, кто за этим стоит, и кто выгодоприобретатель. Можно теперь в больших масштабах навязывать европейским странам сжиженный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу», — сказал президент.

#Недра и ТЭК Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА

Также повышается геополитическое значение остающихся газовых систем, которые проходят по территории Польши (Ямал - Европа), Украины, два потока, которые Россия построила за свои деньги, продолжил Путин.

Хотя шанс получить российский газ у Европы остался. Путин заявил, что «Газпром» готов поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток-2», но для этого трубу нужно сертифицировать.

Другой вариант — создать на границе Турции и ЕС крупный газовый хаб. Но на строительство новых газопроводов потребуются годы, и не ясно, захочет ли Европа покупать такой газ.

Россия останется без нефтяных денег?

Путин отметил, что Россия найдет и других покупателей на энергоресурсы. Будут строиться проекты «Сила Сибири-2» и его монгольский участок «Союз Восток». Начнутся работы по стыковке азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы.

Но на перестройку логистики и смену покупателей уйдет время. А нефтегазовые прибыли в среднем составляют порядка 40% доходов российской бюджетной системы. Поэтому если Европа не станет покупать нефть и газ, то России придется искать другие источники дохода.