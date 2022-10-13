Офис Зеленского заявил о новых ударах по Киевской области

Объекты критической инфраструктуры Киевской области оказались под новыми ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий», — написал Тимошенко в четверг в своем телеграм-канале. Он не уточнил, какие именно объекты были повреждены в результате удара.

Россия нанесла массированные ракетные удары высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Президент Владимир Путин заявил, что они стали ответом на подрыв Крымского моста, который был устроен Киевским режимом.

Министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что в результате ударов поражено порядка 30% энергетической инфраструктуры страны.