НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-премьер Степашин заявил, что замены Путину нет

Источник:
Sibnet.ru
369 8
Фото: Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас нет замены, ему придется остаться, хочет он этого или нет, заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин.

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал Степашин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что тоже считает, что «вечно нельзя быть руководителем страны», но в данном случае Путину нужно остаться на посту.

«Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», — подчеркнул Степашин.

Степашин возглавлял правительство России с мая по август 1999 года. Его сменил Путин. Степашина рассматривали в качестве преемника первого президента России Бориса Ельцина.

Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году.

Еще по теме
Кремль разглядел «уши США» на Украине
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины
Путин обвинил Украину в попытках массовых терактов
Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (8)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?