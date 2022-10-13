Экс-премьер Степашин заявил, что замены Путину нет

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас нет замены, ему придется остаться, хочет он этого или нет, заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин.

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал Степашин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что тоже считает, что «вечно нельзя быть руководителем страны», но в данном случае Путину нужно остаться на посту.

«Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», — подчеркнул Степашин.

Степашин возглавлял правительство России с мая по август 1999 года. Его сменил Путин. Степашина рассматривали в качестве преемника первого президента России Бориса Ельцина.

Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году.