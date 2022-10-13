ГИБДД выступила против снижения скоростного режима

Госавтоинспекция выступает категорически против снижения скоростного режима в России, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая — полтора миллиона километров дорог», — цитирует ТАСС Черникова.

По его словам, нельзя допускать снижение скоростного режима, ГИБДД категорически против этого. Напротив, надо увеличивать пропускную способность дорог.

Глава ГИБДД ранее неоднократно заявлял, что Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час, но там, где это безопасно.