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ФАС накажет МТС за резкое повышение тарифов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС необоснованном росте тарифов для потребителей, сообщается на сайте ведомства.

Компания МТС в январе этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%. В качестве причин МТС назвала рост своих затрат. Но подтверждений роста расходов в объеме оператор ФАС не представил.

В августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 миллиона абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов нарушило интересы потребителей.

Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов. Размер штрафа для компании определят во время административного расследования.

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MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?