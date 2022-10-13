Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС необоснованном росте тарифов для потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Компания МТС в январе этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%. В качестве причин МТС назвала рост своих затрат. Но подтверждений роста расходов в объеме оператор ФАС не представил.
В августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 миллиона абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.
ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов нарушило интересы потребителей.
Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов. Размер штрафа для компании определят во время административного расследования.
MuCbEА толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...
pepelmetalВидимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину
pepelmetalЗато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?
pepelmetalИ не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?