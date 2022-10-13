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Фильм «Лавстори» с Александром Петровым выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Романтическая комедия «Лавстори» с Александром Петровым в главной роли выходит в прокат, также среди новинок российская семейная картина «Иван Семенов. Школьный переполох» и криминальный триллер «Сказка для старых».

В «Лавтори» герой Александр Петров исполнил роль таксиста, которому приходится выполнять необычный заказ: девушка заказывает лимузин до Сочи, чтобы выспаться по дороге. Молодые люди 10 лет назад любили друг друга и теперь им предстоит выяснить, можно ли этим чувствам дать второй шанс.

Семейная картина «Иван Семенов. Школьный переполох» — история приключений хулигана и фантазера Ивана Семенова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Триллер «Сказка для старых» рассказывает о криминальном авторитете Бате, который отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове.

Также среди новинок — британский триллер «Вершина страха», датская комедия «Дикий мужчина», американский вестерн «Умереть за доллар».

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