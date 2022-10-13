Золотая нерпа попалась ученым на Байкале

Ученые сумели сфотографировать необычную нерпу на Байкале, ее шерсть была золотистого оттенка, что впрочем, не повлияло на ее настроение. И она с «улыбкой» позировала исследователям, сообщил пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В июле и августе сотрудники Института проблем экологии и эволюции проводили учет байкальской нерпы на Ушканьих островах. Во время одного из выездов, внимание ученых привлекло животное необычного золотисто-рыжего окраса, заметно выделявшегося на фоне своих серых собратьев.

Скорее всего, шерсть нерпы приобрела необычный цвет из-за частиц железа. Они могут содержаться в донных отложениях или водной растительности. Например, такие «рыжие» тюлени часто встречаются среди лахтаков — тюленей, обитающих в приполярных морях и на Дальнем Востоке.

Почему нерпа — обжора, засоня… и умница

Байкальская нерпа — вид пресноводного тюленя, обитающего в озере. Но ученые до сих пор не знают, как он туда попал. Однако тайна появление нерпы на Байкале, по большому счету, волнует только исследователей. Для остальных этот милый увалень давно стал символом самого глубокого озера в мире.