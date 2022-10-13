НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Золотая нерпа попалась ученым на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
314 2

Ученые сумели сфотографировать необычную нерпу на Байкале, ее шерсть была золотистого оттенка, что впрочем, не повлияло на ее настроение. И она с «улыбкой» позировала исследователям, сообщил пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В июле и августе сотрудники Института проблем экологии и эволюции проводили учет байкальской нерпы на Ушканьих островах. Во время одного из выездов, внимание ученых привлекло животное необычного золотисто-рыжего окраса, заметно выделявшегося на фоне своих серых собратьев.

Байкальские нерпы на лежбище
Фото: © «Заповедное Подлеморье»

Скорее всего, шерсть нерпы приобрела необычный цвет из-за частиц железа. Они могут содержаться в донных отложениях или водной растительности. Например, такие «рыжие» тюлени часто встречаются среди лахтаков — тюленей, обитающих в приполярных морях и на Дальнем Востоке.

Почему нерпа — обжора, засоня… и умница

Байкальская нерпа — вид пресноводного тюленя, обитающего в озере. Но ученые до сих пор не знают, как он туда попал. Однако тайна появление нерпы на Байкале, по большому счету, волнует только исследователей. Для остальных этот милый увалень давно стал символом самого глубокого озера в мире.

Еще по теме
Красноярских маралов узнают по голосу
Сотрудники заповедника рассказали о секретах жизни росомахи
Новосибирские приюты испугались наплыва животных от мобилизованных
Пеночки с Аляски передохнули в России по пути на зимовку
смотреть все
Жизнь #Звери #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (2)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
57
Байден посчитал Путина рациональным игроком
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
41
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины