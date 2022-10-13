Национальный репозиторий кода появится в России

Правительство приняло постановление о создании национального репозитория открытого кода. В нем будут храниться бесплатные программы в свободном доступе, созданные, в том числе, за бюджетные средства.

Работы по созданию репозитория должны начаться 1 ноября 2022 года и завершатся 30 апреля 2024 года, сообщается в телеграм-канале Минцифры. Весь проект будет осуществляться в рамках эксперимента.

Национальный репозиторий подразумевает не только создание хранилища для бесплатных программ, но и законодательное обоснование для публикации ПО с открытым кодом. Уже готова форма открытой лицензии, описывающей условия публикации софта корпорациями и государственными органами.

Репозиторий — хранилище данных. Его основная цель — сделать содержимое доступным для распространения в сети, последующей модификации и использования в других проектах.