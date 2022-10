World of Tanks сменила название для россиян

Российская компания Lesta Games объявила о ребрендинге игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz.

Играм в России и Белоруссии изменили названия. С 12 октября игры переименовали в «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Решение принято из-за ухода компании Wargaming с российского рынка.

Вместо Wargaming Game Center в России и Белоруссии начал действовать альтернативный Lesta Game Center. Игрокам из России и Белоруссии порекомендовали перенести свои аккаунты с сохранением всех бонусов и наград.

Компания Wargaming продала все свои активы в Белоруссии и России в июле этого года. Разработчик популярных онлайн-игр покинул эти рынки из-за ситуации на Украине.

Пользователи «Игрового тарифа» от Ростелекома имеют опцию, которая предоставляет геймерам преимущества в играх «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.