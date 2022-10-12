Россия нашла способ возместить утраченный транзит газа

Россия может переместить утраченный транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер отметил, что основным маршрутом поставки российского топлива в Европу в этом случае станет Турция. На территории этой страны можно создать крупнейший газовый хаб, если в этом заинтересованы европейские партнеры.

Путин подчеркнул, что у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности. При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока».

«Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал он.

Ранее Путин назвал аварию на «Северных потоках» актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. Он также намекнул, что за этой атакой стоят США.