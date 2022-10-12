Российским военным передали партию ядерных пушек

Министерству обороны РФ передали партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М «Малка», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Работы были выполнены досрочно, отмечается в сообщении. В пушках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Перед отправкой военным самоходные пушки 2С7М «Малка» успешно прошли полный цикл испытаний.

2С7М «Малка» предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической обороне за линией фронта. Она считается одной из самых мощных пушек в мире. Ближайшим аналогом является американская самоходная гаубица M110.

Стрелять «Малка» может осколочно-фугасными снарядами трех типов и активно-реактивными боеприпасами. В частности, пушка способна использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.