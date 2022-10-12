НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российским военным передали партию ядерных пушек

Источник:
Sibnet.ru
266 2
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Министерству обороны РФ передали партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М «Малка», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Работы были выполнены досрочно, отмечается в сообщении. В пушках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Перед отправкой военным самоходные пушки 2С7М «Малка» успешно прошли полный цикл испытаний.

2С7М «Малка» предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической обороне за линией фронта. Она считается одной из самых мощных пушек в мире. Ближайшим аналогом является американская самоходная гаубица M110.

Стрелять «Малка» может осколочно-фугасными снарядами трех типов и активно-реактивными боеприпасами. В частности, пушка способна использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.

Еще по теме
Ростех создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Украина попросила у США ракеты для ударов по России
Байден пообещал Украине современные системы ПВО
Германия передаст Украине новейшие системы ПВО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (2)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
56
Байден посчитал Путина рациональным игроком
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
41
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины