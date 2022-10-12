Коллекция нижнего белья от ФК «Факел» оказалась фейком

Фотографии женского нижнего белья, созданного для воронежского «Факел», появились в социальных сетях. В самом футбольном клубе информацию опровергли.
Снимки разместил паблик «Футбол.ру | РПЛ | АПЛ» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы не имеем отношения к этому. И символики клуба тут нет», — заявила пресс-служба «Факела» «Матч ТВ».
В официальном фан-шопе «Факела» представлены футболки, худи и толстовки, кепки и шапки, а также разные традиционные аксессуары.
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