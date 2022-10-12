Ростех создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия дает огневое превосходство в ходе боевых действий, в том числе при противодействии снайперам противника.

«"Высокоточные комплексы" ведут работы по двум направлениям: уточняются требования потенциального потребителя к современной крупнокалиберной снайперской винтовке и отрабатываются технические решения будущей крупнокалиберной снайперской винтовки на образце-прототипе», — сказал РИА Новости Оздоев.

По его словам, новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 миллиметров.