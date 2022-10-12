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Ростех создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку

Источник:
РИА Новости
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Фото: Евгений Кель (Yevgeny Kel) / CC BY 4.0

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия дает огневое превосходство в ходе боевых действий, в том числе при противодействии снайперам противника.

«"Высокоточные комплексы" ведут работы по двум направлениям: уточняются требования потенциального потребителя к современной крупнокалиберной снайперской винтовке и отрабатываются технические решения будущей крупнокалиберной снайперской винтовки на образце-прототипе», — сказал РИА Новости Оздоев.

По его словам, новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 миллиметров.

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