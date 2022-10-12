Раскрыты правила нового шоу «Наследники и самозванцы»

Шоу в детективном жанре «Наследники и самозванцы» скоро выйдет на ТВ-3, создатели проекта рассказали, по каким правилам будут играть участники.

В шоу «Наследники и самозванцы» примут участие 18 знаменитостей. Они поселятся в старинном замке и будут бороться за 5 миллионов рублей.

Правила шоу напоминают популярную игру в «Мафию»: есть 15 «наследников» и три «самозванца», выбранные при помощи слепого жребия втайне от остальных игроков.

Все вместе игроки будут проходить испытания, чтобы зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд игры. Максимально возможная сумма главного приза – 5 миллионов рублей.

В ходе игры «наследники» попытаются вычислить «самозванцев», а те – убедить всех в своей невиновности. В каждой серии игроки встречаются на совещании за круглым столом. По его итогам проводится открытое голосование и выявляется участник, который покинет игру.

Задача «наследников» – выгнать «самозванца», задача «самозванцев» – убедить всех выгнать «наследника». Выбывающий участник перед уходом объявляет оставшимся свой статус.

После круглого стола «самозванцы» встречаются на Ночном совете и решают, кто из «наследников» должен, по их мнению, покинуть игру. Если их команда только что понесла потери, то «самозванцы» могут в качестве альтернативы переманить одного из «наследников» к себе в команду.

Ведущая проекта — Ляйсан Утяшева. Дата премьеры шоу «Наследники и самозванцы» пока не объявлена.