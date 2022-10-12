НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Раскрыты правила нового шоу «Наследники и самозванцы»

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © пресс-служба ТВ-3

Шоу в детективном жанре «Наследники и самозванцы» скоро выйдет на ТВ-3, создатели проекта рассказали, по каким правилам будут играть участники.

В шоу «Наследники и самозванцы» примут участие 18 знаменитостей. Они поселятся в старинном замке и будут бороться за 5 миллионов рублей.

Правила шоу напоминают популярную игру в «Мафию»: есть 15 «наследников» и три «самозванца», выбранные при помощи слепого жребия втайне от остальных игроков.

Все вместе игроки будут проходить испытания, чтобы зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд игры. Максимально возможная сумма главного приза – 5 миллионов рублей.

В ходе игры «наследники» попытаются вычислить «самозванцев», а те – убедить всех в своей невиновности. В каждой серии игроки встречаются на совещании за круглым столом. По его итогам проводится открытое голосование и выявляется участник, который покинет игру.

Задача «наследников» – выгнать «самозванца», задача «самозванцев» – убедить всех выгнать «наследника». Выбывающий участник перед уходом объявляет оставшимся свой статус.

После круглого стола «самозванцы» встречаются на Ночном совете и решают, кто из «наследников» должен, по их мнению, покинуть игру. Если их команда только что понесла потери, то «самозванцы» могут в качестве альтернативы переманить одного из «наследников» к себе в команду.

Ведущая проекта — Ляйсан Утяшева. Дата премьеры шоу «Наследники и самозванцы» пока не объявлена.

Еще по теме
Первый канал объявил пары «Ледникового периода»
Новогодние телешоу станут скромнее
Второй сезон «Триггера» покажут на Первом канале
Главного интригана выгнали из шоу «Звезды в Африке 3»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту
Байден просил Зеленского перестать клянчить помощь у США
Минфин пожелал увеличить количество банков в России
Маск опроверг обсуждение Украины с Путиным
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
54
Байден посчитал Путина рациональным игроком
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
41
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины