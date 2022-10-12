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Байден просил Зеленского перестать клянчить помощь у США

Источник:
The Washington Post
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден призывал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, пишут The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Зеленский на раннем этапе специальной военной операции призывал Запад и прежде всего США постоянно наращивать военную помощь Украине и ужесточать санкции против России. Уже тогда американские власти отправляли Киеву беспрецедентное количество современных вооружений, отмечает издание.

После очередного публичного призыва Зеленского Байден сказал, что ему трудно продолжать просить у Конгресса деньги. Украинский лидер кажется многим неблагодарным, когда настаивает на том, что выделенной помощи недостаточно, поясняет издание.

Байден все же накануне подписал закон, включающий 12,4 миллиарда дополнительной помощи Украине.

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Политика #Мир
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