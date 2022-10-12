Минфин пожелал увеличить количество банков в России

Санкции привели к необходимости увеличить число банков в стране по сравнению с допандемийным периодом, заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

Сейчас число банков в целом соответствует потребностям экономики. Но в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментироваться, число кредитных организаций следовало бы увеличить по сравнению с тем, что было до пандемии COVID-19, заявил Моисеев в эфире радиостанции «Москва FM».

По его словам, сейчас концентрировать какие-то экономические виды активности в одном месте неправильно. «Мы, таким образом, просто упрощаем работу нашим товарищам из OFAC «Управление по контролю над иностранными активами США) и других подобных организаций», — пояснил замминистра.

Под западные санкции попали многие крупные российские банки, потеряв из-за этого возможность обслуживать клиентов в прежнем объеме. Помимо этого, ряд зарубежных банков заявили о сворачивании бизнеса в стране.