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Украина попросила у США ракеты для ударов по России

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Киев попросил США предоставить украинской армии оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители четвертого поколения F-15 и F-16, пишут американские СМИ со ссылкой на письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

Киев просит администрацию президента США Джо Байдена «отказаться от сдержанности» и поставить ракеты ATACMS, способные поражать объекты на расстоянии 200 миль (322 километра), приводит ТАСС материал Foreign Policy.

По мнению Стефанчука, США также должны в приоритетном порядке поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle и истребители F-15 и F-16.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал скорую передачу Киеву «современных систем противовоздушной обороны».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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