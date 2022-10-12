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Автоэксперт успокоил владельцев Nissan

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Spy White / CC BY-SA 4.0

Владельцам автомобилей Nissan не о чем беспокоиться в ситуации, когда российские активы автоконцерна перешли в собственность государства, поставки запчастей будут, но, возможно, сроки увеличатся, считает автоэксперт Петр Баканов.

Nissan договорился с НАМИ о передаче собственности концерна в России, активы можно будет выкупить обратно в течение шести лет. Послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей к ним будет проводить АвтоВАЗ.

«С расходниками проблем нет, с более крупными и сложными запчастями наверняка есть сложная схема, когда через третьи страны покупаются запчасти и сложным путем привозятся в Россию. Речь о кузовщине, уникальных деталях, электронных компонентах. Думаю, что сроки поставок запчастей немного увеличатся, будет некоторый дефицит», — сказал Баканов в интервью RTVI.

Он отметил, что уже есть подобный пример: после ухода марки Renault дилеры АвтоВАЗа стали заниматься обслуживанием автомобилей.

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