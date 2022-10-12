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Оборонные заводы в Новосибирске увеличили набор кадров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество вакансий в оборонной промышленности увеличилось на 52% в Новосибирской области, сообщает сервис Зарплата.ру

В сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%.

В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.

По данным Зарплаты.ру, медианная заработная плата (срединная)по Новосибирской области не увеличилась, а снизилась на 2% относительно данных за июнь этого года и составляет 40 тысяч рублей.

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