Два губернатора объявили о старте второго этапа мобилизации

Губернаторы Ростовской и Курской областей заявили о старте второго этапа мобилизации, а зампред комитета Госдумы по обороне объяснил, что мобилизация не делится на этапы.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. При этом первый этап мобилизации регион завершил еще 3 октября.

Первый вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов также говорил, что регион завершил первый этап мобилизации. «Мы на 100% выполнили первое задание, сейчас получили второе. И совместно с военными комиссариатами мы работаем по выполнению этого задания», — цитировал Смирнова «Интерфакс».

Но начало второго этапа мобилизации опроверг заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — сказал «Парламентской газете» Швыткин.

По его словам, «существует лишь мобилизационный план для каждого региона». «Некоторые регионы его уже выполнили, другие, как Москва, например, выполняют», — сказал он.