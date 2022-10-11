Разводы стали доступны на «Госуслугах»

Подать заявление на развод теперь можно на «Госуслугах» — там появилось соответствующий сервис. Главное условие — обоюдное согласие, а также наличие цифрового ключа.

Среди других условий — отсутствие несовершеннолетних детей и подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Для подписания цифровым ключом нужен загранпаспорт, выданный на десять лет.

Для получения услуги инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму. Семье дается месяц, чтобы обдумать свое решение, затем один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение.

После этого второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление.

Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и также подписывает заявление. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, а также дату и время.

Брак расторгнут в дату, выбранную заявителем, но не раньше чем через месяц с момента подачи заявления. Забрать бумажный документ можно будет в ЗАГС или МФЦ.