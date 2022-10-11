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«Алиса» научилась различать членов семьи по голосу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Голосовой помощник «Алиса» научилась различать голоса членов семьи и запоминать персональные предпочтения в музыке. Всего «Алиса» может запомнить голоса до пяти членов семьи, включая владельца устройства.

Раньше голосовой помощник учитывал вкусы всех членов семьи, треки в итоге смешивались, а пользователи не всегда слушали любимую музыку. Если владелец устройства просил «Алису» запомнить свой голос, остальные не могли ставить лайки.

Теперь любой член семьи может сказать «Алиса, мне нравится», после чего голосовой помощник сохранит композицию в индивидуальный плейлист. Если пользователь скажет, что песня не нравится, она будет исключена из плейлиста именно этого члена семьи.

После обновления вся семья также может управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой». Например, не нужно ждать владельца, чтобы запустить через приложение робот-пылесос.

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Рикошет

Тут как посмотреть. Погода в Сибири неоднозначная. Выезжаешь рано утром, может быть и -5, а днем +15.

М. Алейников

А как искать то собираются? В Киевском метро наверно углы обыскивают?

pepelmetal

Ммм, страшилки, вот оно что, натка на самом же деле не приближается к границам России и никогда не бомбила...

MuCbE

Военный эксперт подъехал. Даже проценты высчитал. 6-7 справятся. Ну да, для защиты деревни на 1000 человек.